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НовостиЭкономика17 ноября 2022 7:16

В Волгоградской области за неделю дизельное топливо подорожало на 15 копеек

Цены на бензин всех марок остались неизменными
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Цены на бензин всех марок остались неизменными.

Цены на бензин всех марок остались неизменными.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградстат 14 ноября 2022 года опубликовал данные свежего мониторинга цен на нефтепродукты. К радости автомобилистов, хотя бы за последнюю неделю бензин не подорожал ни на копейку. По данным статистиков, с 7 по 14 ноября стоимость бензина АИ-92, АИ-95 и АИ-98 осталось такой же, как и была неделей ранее. Подскочили только цены на дизельное топливо.

Итак, 92-й бензин на 14 ноября стоил в Волгограде 47 рублей 97 копеек, 95-й – 53 рубля 26 копеек, 98-й – 59 рублей 5 копеек. Дизельное топливо стало стоить 53 рубля 62 копейки, хотя до этого его цена была 53.47. За эту неделю оно подорожало на 15 копеек, цена продолжает расти с начала месяца. В следующий раз цены на нефтепродукты Волгоградстат сверит 24 ноября.