В Волгоградской области за неделю дизельное топливо подорожало на 15 копеек

Цены на бензин всех марок остались неизменными. Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградстат 14 ноября 2022 года опубликовал данные свежего мониторинга цен на нефтепродукты. К радости автомобилистов, хотя бы за последнюю неделю бензин не подорожал ни на копейку. По данным статистиков, с 7 по 14 ноября стоимость бензина АИ-92, АИ-95 и АИ-98 осталось такой же, как и была неделей ранее. Подскочили только цены на дизельное топливо.

Итак, 92-й бензин на 14 ноября стоил в Волгограде 47 рублей 97 копеек, 95-й – 53 рубля 26 копеек, 98-й – 59 рублей 5 копеек. Дизельное топливо стало стоить 53 рубля 62 копейки, хотя до этого его цена была 53.47. За эту неделю оно подорожало на 15 копеек, цена продолжает расти с начала месяца. В следующий раз цены на нефтепродукты Волгоградстат сверит 24 ноября.