Бастрыкин запросил доклад о коррупции среди чиновников в Волгоградской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета Волгоградской области Василию Семенову подготовить доклад о возможных фактах коррупции. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального ведомства. уточняется, что после публикации в СМИ материалов о том, что некоторые чиновники причастны к финансовым преступлениям при определении подрядных организация и проведении конкурсов.

- Также сообщается о возможных фактах многомиллионных взяток, - уточнили в следкоме региона.

В ближайшее время руководитель волгоградского СК на основании проведенной проверки предоставит информацию по опубликованных в средствах массовой информации фактам.