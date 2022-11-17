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НовостиОбщество17 ноября 2022 6:18

Бастрыкин запросил доклад о коррупции среди чиновников в Волгоградской области

Ранее информация о взятках при определении подрядных организаций появилась в СМИ
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Бастрыкин запросил доклад о коррупции среди чиновников в Волгоградской области

Бастрыкин запросил доклад о коррупции среди чиновников в Волгоградской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета Волгоградской области Василию Семенову подготовить доклад о возможных фактах коррупции. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального ведомства. уточняется, что после публикации в СМИ материалов о том, что некоторые чиновники причастны к финансовым преступлениям при определении подрядных организация и проведении конкурсов.

- Также сообщается о возможных фактах многомиллионных взяток, - уточнили в следкоме региона.

В ближайшее время руководитель волгоградского СК на основании проведенной проверки предоставит информацию по опубликованных в средствах массовой информации фактам.