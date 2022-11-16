В Камышине завершили благоустройство набережной

Полностью обновление набережной завершат в 2023 году. Фото: АВО

В 2022 году в Камышине по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроили новый участок набережной от КНС № 1 до Бородинского моста, общественную территорию на улице Ленина, плюс еще три расположенных рядом зоны обновили за счет внебюджетных средств. Все запланированные работы завершены, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете ЖКХ Волгоградской области.

В 2022 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» на новом участке набережной Камышина уложили новенький асфальт на проездах, сделали пешеходные и велодорожки, поставили 74 торшерных светильника. В зеленой зоне смонтировали систему полива, не забыли и о водоотведении. Также здесь появились светодинамический фонтан, парковая мебель. За четыре года в третьем городе региона обновили 45 тысяч квадратных метров прибрежной зоны. На сегодня благоустройство затронуло почти два километра вдоль реки. В следующем году проект полностью завершат.

Также по итогам рейтингового голосования в Камышине привели в порядок пешеходную зону около дома № 10 на улице Ленина. А общественные пространства на улицах Текстильной, Пролетарской и возле площади Колгатина благоустроили за счет внебюджетных средств. В 2023 году преображения дождется и улица Советская на участке от Красной до Пролетарской.