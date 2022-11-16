Отключат свет 17 ноября в двух районах Волгограда

Электричества не будет почти весь день. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Волгоградские энергетики продолжат плановые отключения электричества из-за работ на электросетях и оборудовании. В четверг, 17 ноября 2022 года, среди коммунальных страдальцев, которым придется почти весь день провести без света и электроприборов, окажутся жители двух районов Волгограда. Оставят без электроснабжения дома в Краснооктябрьском и Красноармейском районах, как частный сектор, так и многоэтажки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг».

В Краснооктябрьском районе локальный блэкаут в четверг энергетики объявили с 9.00 до 16.00 на 11 улицах: Большая Кольцевая, Кольцевая, Лазурная, Летняя, Малая Кольцевая, Нежная, Радиальная, Пржевальского, Сержанта Воронова, Щорса, Центральная Аллея.

В Красноармейском районе отключения электричества запланировали 17 ноября с 9.00 до 18.00 в домах на проспекте Героев Сталинграда, №39, 41, и на бульваре Энгельса, №16 и 18.