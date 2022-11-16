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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 14:07

В реанимации Волгограда скончался мужчина, который попал под КамАЗ на пешеходном переходе

Врачи несколько дней боролись за жизнь пациента
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Пешеход впоследствии погиб.

Пешеход впоследствии погиб.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Врачам не удалось спасти жителя Волгограда, который 11 ноября попал под колеса разогнавшегося КамАЗа. Несколько дней медики боролись за жизнь пациента, но травмы оказались смертельными. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, 15 ноября волгоградец скончался в реанимационном отделении больницы №25.

Напомним, ДТП произошло на улице Исторической в Дзержинском районе. Волгоградец переходил дорогу по пешеходному переходу. В это время с улицы Домостроителей поворачивал КамАЗ. Водитель разогнался, а когда увидел мужчину, было поздно.

Полиция возбудила административное производство, организована проверка.