В реанимации Волгограда скончался мужчина, который попал под КамАЗ на пешеходном переходе

Пешеход впоследствии погиб. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Врачам не удалось спасти жителя Волгограда, который 11 ноября попал под колеса разогнавшегося КамАЗа. Несколько дней медики боролись за жизнь пациента, но травмы оказались смертельными. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, 15 ноября волгоградец скончался в реанимационном отделении больницы №25.

Напомним, ДТП произошло на улице Исторической в Дзержинском районе. Волгоградец переходил дорогу по пешеходному переходу. В это время с улицы Домостроителей поворачивал КамАЗ. Водитель разогнался, а когда увидел мужчину, было поздно.

Полиция возбудила административное производство, организована проверка.