В четверг в Волгограде прогнозируют снег с дождем

В четверг волгоградцев ожидает снег с дождем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградцев уже в четверг ожидает погода с зимними осадками, правда, они пойдут при плюсовой температуре. По прогнозу, утром и днем 17 ноября в Волгограде будет мокрый снег и дождь. По области умеренные осадки ожидаются с ночи. В отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС. Южный, юго-восточный ветер подует со скоростью 6-11 м/с.

По области в ночь на четверг температура воздуха составит +2...-3º, днем 0...+5º, местами до +10º. В Волгограде в ночные часы 0º, днем: +4...+6º.