На юге Волгограда жители нашли порошок рядом с местом гибели дворовых собак

Фото: волонтеры приюта "Лисена"

В Волгограде на территории Поселка Кирпичный завод №8 неизвестные травят собак. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru зоозащитники приюта «Лисена», 15 ноября местные жители нашли тела двух агонизирующих животных, которые впоследствии скончались. По словам горожан, псы не представляли угрозы – их привезли после стерилизации из муниципального приюта, а люди регулярно подкармливали, пускали в подъезд переночевать. С питомцами играли местные дети.

Позже жильцы нашли порошок зеленого цвета на месте, куда приносили еду для животных и птиц. Боясь, что могут пострадать другие, отраву смыли. Волонтеры «Лисены», возмущенные ситуацией, забрали трупы собак, чтобы отвезти их на экспертизу и установить вещество, которым живодеры травят животных. Зоозащитники намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы установить виновных.

- Мучения животных видели и взрослые, и дети. Будь я ребёнком, эта картина надолго бы оставила неизгладимое впечатление. Может быть она и оставила такое впечатление у детей. И это ужасно, бесчеловечно. Тела мы отвезём на экспертизу. Яд будет вычислен, - сказала директор приюта Наталья Миндрина.

Оказалось, это не единственный случай.

- Это не впервые, есть еще отравленные, - утверждает волонтер Ольга, ставшая очевидицей произошедшего. Горожане опасаются, что разбросанный яд может навредить не только животным, но и детям, которые играют во дворе.