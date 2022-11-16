В Волгограде снесут заброшенную больницу

Будут снесены заброшенные строения больницы Фото: Павел КЛОКОВ

В Волгограде снесут заброшенные здания больницы №16 в Красноармейском районе. Их начали строить еще в советские времена, однако до конца работы доведены не были, несколько блоков стоят заброшенными уже не один десяток лет. В ноябре был проведен аукцион, на нем определился подрядчик, который подготовит проектно-сметную документацию для сноса медикосанитарной части 16-й больницы на улице Николаевской, 9.

На торги были поданы 9 заявок, победителем стала Кочурина Г. И., которая предложила наименьшую сумму, за которую готова сделать проект сноса зданий. Работы больнице обойдутся в 296 679 рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок. Начальная цена аукциона составляла 664 тысячи рублей. проект должен предусматривать снос корпусов «А» и «Б», зданий пищеблока, прачечной, котельной, архива, дренажной насосной, кислородного пункта, демонтаж газопровода к котельной медико-санитарной части, замощение территории асфальтом и ограждение железобетонными плитами. Все строения находятся по адресу улица Николаевская, 9. После заключения контракта проектно-сметная документация должна быть готова в течение 20 дней.