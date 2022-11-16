Волгоградцы обсуждают звуки взрывов на полигоне в Волжском

В учебных центрах Минобороны на территории региона проходит подготовка военных. Фото: Юлия Данильченко

16 ноября волгоградцы активно обсуждают звуки взрывов на острове Зеленый в Волжском, где находится центр учебной подготовки инженерных войск. Власти города-спутника объяснили, что сегодня на полигоне проходят учебные занятия по боевой подготовке, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации.

Впрочем, волгоградцы уже спокойно относятся к происходящему. Пользователи сходятся во мнении, что поводов для паники нет. Но мэрии Волжского лучшее заранее предупреждать жителей о предстоящих учениях.

Отметим, что сегодня пресс-служба ЮВО сообщила о подготовке мобилизованных волгоградцев в одном из учебных центров региона – военные учатся метать гранаты.