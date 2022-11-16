В Волгоградской области сменили главврача Ольховской ЦРБ

Мария Руденко работает в Ольховской ЦРБ уже восемь лет. Фото: облздрав

В Волгоградском здравоохранении очередные кадровые перестановки. Главврачом Ольховской ЦРБ вместо Константина Самсонова назначили Марию Руденко, которая до этого была в больнице заместителем руководителя. Ее кандидатуру предложил экспертный совет по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения Волгоградской области, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве.

Мария Руденко работает в Ольховской ЦРБ уже восемь лет, в прошлом году она стала заместителем главврача по медобслуживанию населения. Окончила ВолгГМУ по специальности «хирургия», позже получила квалификацию по направлениям «эндоскопия» и «организация здравоохранения и общественного здоровья».

Напомним, накануне облздрав сменил главврача детской поликлиники в Волжском.