Экс-преподавателя вуза в Волжском обязали вернуть взятки в пользу государства

Решение суда было фактически исполнено Фото: Алексей ФОКИН

Бывшего преподавателя Волжского политехнического института, который является филиалом Волгоградского государственного технического университета, обязали вернуть взятки, которые она брала со студентов. За деньги от учащихся она ставила положительные оценки и зачеты с мая 2019 года по февраль 2020-го. Всего она получила незаконно 34 тысячи рублей. Волжский городской суд обязал педагога взыскать эту сумму в пользу государства. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Судебное решение фактически было исполнено. Экс-преподаватель политехнического института выплатила требуемую сумму.

Напомним, ранее педагога за взятки оштрафовали на 600 тысяч рублей и на 4 года запретили заниматься преподавательской деятельностью.