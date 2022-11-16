В Волгоградской области прокуратура через суд добивается ремонта водопровода в райцентре

С водой в Котово давно проблемы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области суд поддержал требование прокуратуры о возложении на администрацию города Котово и МУП «Котово-Водоканал» обязанности по реконструкции водопровода, который обеспечивает водой социальные объекты, 127 многоквартирных и более 5 тысяч частных домов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре региона.

Сейчас 37-километровый трубопровод Филино-Котово находится в аварийном состоянии. За три года водопровод прорвало 76 раз. При этом жители райцентра летом набирают воду по ночам, так как днем ее в кране просто нет.

Теперь прокуратура проследит за исполнением решения Котовского районного суда.