У жителей Волгоградской области оказались скромные ожидания по зарплате

Соискатели работы в Волгоградской области хотят зарабатывать в месяц 38 440 рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Волгоградская область оказалась в конце рейтинга по уровню ожидаемых зарплат. Регион занял 67-е место. Волгоградцы, которые ищут работу, рассчитывают после трудоустройства зарабатывать 38 440 рублей в месяц – это на 16 596 рублей меньше, чем по России. Жители страны в целом надеются найти работу с зарплатой 55 036 рублей. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на исследование hh.ru.

- Среди соседей по ЮФО, Кубань заняла 24-е место (46 946 рублей), Ростовская область 34-е место (43 789 рублей), Астраханская область 42-е место (41 730 рублей). Напомним, что за год жители Волгоградской области увеличили свои зарплатные ожидания на 1 989 рублей, - отметили в hh.ru.

Зарплатные ожидания у волгоградцев разнятся в зависимости от профессии. Самые высокие запросы у соискателей работы в сферах «Добыча сырья» (54 761 рубль), «Высший менеджмент» (51 301 рубль), «Строительство, недвижимость» (49 100 рублей). Самые скромные ожидания от зарплат у тех, кто планирует трудоустроиться в сферах «Наука, образование» (34 425 рублей) и «Административный персонал» (33 153 рубля).