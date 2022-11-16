Виноделы собрали рекордные 300 тонн винограда в Волгоградской области

Производство вина может вырасти благодаря хорошему урожаю винограда. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде готовятся к первым снегопадам и считают урожай. Им в этом году могут похвастаться многие сельхозпроизводители. Есть чему радоваться и виноделам: на виноградниках Волгоградской области в 2022 году собрали 300 тонн винограда. Это намного больше, чем в прошлом году, тогда было 192,5 тонны. Так что и производство вина в регионе вырастет.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете сельского хозяйства региона, в нашей области виноградниками засажено 80 га земли. Самые крупнейшие винодельни находятся под Дубовкой: сюда уже давно туристы устраивают винные туры. Среди крупнейших предприятий — ООО «Дубовский Виноград» и ИП глава КФХ Гусев Д.Э, отмечают в администрации.

Кстати, помогают виноделам не только южное солнце, но и власти. 2,7 млн рублей из федерального бюджета выделили в этом году сельхозтоваропроизводителям для возмещается части затрат, связанных с закладкой виноградников и уходом за ними.