В Красноармейском районе Волгограда убрали 15 несанкционированных свалок

Было вывезено 600 кубометров мусора Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Красноармейском районе Волгограда расчистили 15 несанкционированных свалок. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии, подрядчик вывез 600 кубометров отходов. Волгоградцы и предприниматели стихийно выбрасывали бытовой и строительный мусор.

Стихийные свалки ликвидировали в поселках Буревестник, Верхняя Сарепта, Татьянка-1, у ГСК №11, бывшего мясокомбината, районного кладбища, на улицах Куйбышева, Дачной, Дальней, Героев Малой Земли.

Ликвидируют несанкционированные свалки и в других районах Волгограда. В Дзержинском районе мусор с пустырей вывозят с улиц Черноморской и Джаныбековской, в Советском – с улиц Корейской, Абхазской, Тормосиновской, в Краснооктябрьском – с улиц Хользунова, Менделеева, с пересечения улиц Муромской и Туристов и других улиц.

- Аналогичные работы будут выполнены в Тракторозаводском и Кировском районах - отобранные по результатам конкурса подрядные организации должны вывезти порядка 1300 кубометров отходов с захламленных участков в частном секторе, - добавили в мэрии.