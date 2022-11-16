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НовостиОбщество16 ноября 2022 7:22

В Волгограде каждая пятая компания отказалась от корпоратива на Новый год

Каждая третья фирма еще не приняла решение
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Кто-то будет отмечать в офисе, кто-то в ресторане и за городом.

Кто-то будет отмечать в офисе, кто-то в ресторане и за городом.

Фото: Николай ХИЖНЯК

В канун 2023 года каждая пятая компания в Волгограде отказалась от проведения новогоднего корпоратива, при этом каждая четвертая фирма или организация планирует вечеринку в офисе. В каждой третьей компании еще не определились, как отмечать праздник, сообщили сайту volgograd.kp.ru данные опроса в сервисе SuperJob.

Опрашивали представителей волгоградских компаний в октябре-ноябре. 24% работодателей решили, что устроят корпоратив для сотрудников в офисе. Такую же тенденцию отмечают и в целом по стране. 17% фирм в Волгограде решили потратиться на ресторан, еще 3% планируют отправиться коллективом на новогоднюю вечеринку с елкой и шампанским за город. При этом 11% компаний решили сэкономить и отказались от корпоратива, а в 8% организаций и вовсе не принято отмечать этот праздник с коллегами.