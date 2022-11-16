В Волгоградской области мобилизованных учат метать ручные гранаты

Военнослужащие должны попасть в мишень с 25 метров. Фото:пресс-служба Южного военного округа.

Несмотря на то, что частичная мобилизация в России окончена уже больше двух недель назад, еще не все призванные резервисты отправлены на фронт. Как сообщает пресс-служба ЮВО, на учебном полигоне Минообороны в Волгоградской области продолжается обучение мобилизованных мужчин. Накануне они совершенствовали свои навыки в метании ручных гранат.

Сначала военнослужащие прослушали теорию, узнали о принципе действия ручных гранат и сдали экзамены по технике безопасности, а потом потренировались в полевых условиях. Гранты метали по ростовым мишеням, имитирующим солдат противника. От мишеней военные в ходе занятий находятся на расстоянии 25 метров. Тренировки продолжились в условиях ограниченной видимости на территории городской застройки.

- Все упражнения выполняются со строгим соблюдением требований безопасности под руководством опытных инструкторов, - отмечают в пресс-службе Южного военного округа.