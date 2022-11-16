В Волгограде хозяева погибшей собаки отсудили у ветеринарной клиники 127 тысяч рублей

После первичного осмотра и УЗИ собаке стало хуже Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде по решению Краснооктябрьского районного суда ветеринарный центр должен заплатить хозяевам за гибель их собаки. В марте 2022 года волгоградцы обратились к ветеринарам из-за плохого самочувствия питомца. Первичный осмотр и УЗИ проблем у собаки не выявили. Однако через сутки ей стало хуже. Хозяева снова обратились в ветеринарный центр, где животному провели операцию, во время которой открылось кровотечение и питомец погиб. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Владельцы забрали тело животного и в целях установления причин смерти в ГБУ ВО «Волгоградская городская станция по борьбе с болезнями животных» и в ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» были заказаны: патологанатомическое исследование трупа животного и химическое исследование его крови, - отметили в ведомстве.

Волгоградцы потребовали у ветеринарного центра вернуть деньги по договору на лечение и возместить убытки. Клиника отказала. Две экспертизы установили, что собака погибла после массивного кровотечения из-за неквалифицированных действий ветеринаров и некорректно примененных препаратов для наркоза. Это подтвердила и дополнительная судебная экспертиза.

Суд частично удовлетворил иск хозяев собаки. Ветеринарный центр должен выплатить им 126 903 рубля. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.