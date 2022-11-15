Меморандум о развитии автомобильных дорог Волгоградской области подписан в Москве

Андрей Бочаров посетил Транспортную неделю в Москве. Фото: администрация Волгоградской области.

В Москве проходит большой форум и выставка «Транспортная неделя 2022». Во вторник, 15 ноября крупное бизнес-мероприятие посетил Волгоградский губернатор Андрей Бочаров. Глава региона провел встречу с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. Итогом стало подписание меморандума о развитии автомобильных дорог общего пользования на территории Волгоградской области. Бочаров заручился поддержкой федерального центра в реализации крупнейших проектов.

- Помимо реализации больших проектов — строительства обхода Волгограда, Третьего пускового, решения вопросов, связанных с объектами по ростовскому и московскому направлениям, — одна из серьезных задач — участие Волгоградской области в формировании транспортного коридора Север-Юг, - рассказал губернатор о совместных планах с Росавтодором.

Кроме того, в рамках этого соглашения в области восстановят более тысячи километров дорог, которые находятся в ненормативном состоянии. Федеральный бюджет поможет региону с финансированием.

Также Бочаров напомнил о своей идее в рамках реализации 10-летней программы развития Волгограда создать на территории области современный транспортный узел.

- Ряд определенных задач уже решается. Это касается и автомобильного, и водного транспорта. Предстоит решить задачи по организации комплексных пересадочных узлов, - заявил губернатор на форуме.