В Волгограде на площади Дзержинского восстановят «Железного Феликса»

Сейчас памятник по цвету сливается с листвой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в эти дни приводят в порядок десятки памятных и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. В честь этого повезло и Феликсу Дзержинскому. Мэрия города решила привести в порядок бронзовую скульптуру этого советского партийного деятеля, которая в последние годы сильно позеленела. Городские власти объявили аукцион и ищут подрядчика, который подготовит проект восстановления памятника Дзержинскому на одноименной площади в Тракторозаводском районе. Только на проект потратят более миллиона.

Сам памятник в нашем городе появился в 1936 году. Это работа скульптора Меркурова и архитектора Ершовой. Четырехметровый Феликс Эдмундович, выполненный из бронзы, стоит на пятиступенчатом стилобате из плит серого гранита. Все материалы пришло время обновить.

Будут ли ради этого увозить скульптуру с площади, или «Железного Феликса» отреставрируют на месте, пока неизвестно. Как именно восстанавливать памятник, какие объемы работ потребуется, должны прописать в проекте. В администрации города отметили, что к участию в конкурсных процедурах будут допущены только те организации, у которых есть лицензия на работу с объектом культурного наследия федерального значения.