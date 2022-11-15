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НовостиОбщество15 ноября 2022 14:43

16 ноября в Волгоградской области выпадет снег

Ночью ожидаются шестиградусные морозы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
16 ноября в Волгоградской области выпадет снег

16 ноября в Волгоградской области выпадет снег

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 16 ноября, по прогнозам ЦГМС в Волгоградской области выпадет немного снега. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, осадки ожидаются ночью, а днем снег смешается с дождем. Пора доставать пуховики – после ночных шестиградусных морозов наутро температура достигнет максимум нуля, а днем в лучшем случае распогодится до +5 градусов. Речь о южных районах области, севернее будет холоднее. Синоптики прогнозируют сильный южный ветер, порывы достигнут 8-13 метров в секунду.

В Волгограде ночью ожидается -2...-4 градуса, днем +2...+4 градуса. В городе-герое будет также ветрено и прохладно, а вот осадков в областном центре ждать не стоит.