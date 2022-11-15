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НовостиОбщество15 ноября 2022 14:33

В Волгограде камеры на проспекте Жукова подключили к региональной системе видеонаблюдения

Полицейские с их помощью могут искать по лицaм и номерaм машин, а также детектировать события
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
На проспекте будет безопасней.

На проспекте будет безопасней.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде камеры, установленные на обновленном бульваре на проспекте Жукова, подключили к единой региональной системе видеонаблюдения. Теперь правоохранители смогут следить за происходящим здесь в режиме реального времени и поднимать записи из видеоархива, а также использовать возможности интеллектуального поиска по лицам и номерам машин и детектированию таких событий, как оставленные предметы, движение, скопление людей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете информационных технологий Волгоградской области.

- Рaсширение зон контроля видеонаблюдения oбеспечит не только личную защищенность граждан в общественных местах, но и создаст условия для повышения эффективности борьбы с преступлениями, - рассказали в ведомстве.

Напомним, по проекту «Формирование комфортной городской среды» на проспекте Жукова создали освещенную благоустроенную прогулочную зону протяженностью полкилометра. Вдоль нее расположено немало жилых домов и социально значимых объектов – ЗАГС, МФЦ, ДЮСШ и другие. Так что вопрос безопасности здесь важен. Камеры поставили в рамках вeдомственного прoекта «Умный город».