Из Волгограда в декабре 2022 запускают чартерные рейсы в Хургаду

Волгоградцев зовут погреться в теплые края на 10 дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У волгоградцев появилось еще больше возможностей погреться зимой в теплых краях. Второй по счету чартер в Египет запускают из международного аэропорта Волгоград. С 30 ноября 2022 можно будет улететь в Шарм-Эль-Шейх, а с 16 декабря – в Хургаду. Обе полетные программы открывает авиакомпания Nordwind Airlines. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе воздушной гавани Волгограда, перевозчик будет доставлять пассажиров в Египет самолетами Вoeing 737-800.

Долететь в Хургаду можно будет за 6 часов 50 минут. Доставлять волгоградцев из зимы в лето будут каждые 10 дней. Билеты можно уже бронировать через туроператора PEGAS Touristik или в любых турагенствах города.