В Волгоград прилетел известный священник и блогер Павел Островский

Встреча со священником пройдет в монастыре. Фото: Волгоградская епархия РПЦ.

В Волгоград прилетел известный в России священник Павел Островский. 15 и 16 ноября он проведет несколько встреч с волгоградцами. Блог известного проповедника читают даже атеисты, только на его телеграм-канал подписаны 190 тысяч пользователей. Павел Островский обычно реагирует и не стесняется высказываться на многие острые темы, которые обсуждают в медиаполе, будь то события в Херсоне или пикантный скандал с футболистом Дзюбой (которого он, кстати, защищал). Но Христос и православие, конечно, занимают первое место в его постах.

Недавно священник дал многочасовое интервью Ксении Собчак и осудил блокировку в России соцсети, в которой у миссионера больше миллиона подписчиков. Для них он вел просветительскую деятельность. Павел Островский – частый гость и эксперт радио «Комсомольская правда». В Волгограде настоятель Георгиевского храма (Нахабино, Московской области) выступит с беседами на тему «Отцы и дети – вечный вопрос», «Можно ли в наши дни быть апостолом?» и ответит на вопросы волгоградцев.

Как сообщили «Комсомолке» в Волгоградской епархии, 16 ноября в 17.00 начнется встреча Павла Островского с жителями Волгограда в актовом зале Свято-Духовском монастыре на Чапаева, 26.

- Он отличается добрым юмором, а также отсутствием нравоучений в ответах, - говорят о батюшке в Волгоградской митрополии.