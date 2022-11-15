В Волгоградской области провели учения по ликвидации ЧС на дорогах

Тренировка прошла в городах и районах. Фото: АВО

В Волгоградской области чиновники и профильные службы гоовятся к обильным снегопадам и гололеду. В районах и городах региона 15 ноября 2022 года прошла штабная тренировка по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отрабатывали действия во время снежных заносов на дорогах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.

В тренировке на этот раз участвовали более 250 специалистов – ответственные за этот фронт работ чиновники, оперативные группы и оперативные штабы, дорожники, диспетчерские службы, а также спасатели, медики и гаишники.

Главной задачей учений была проверка готовности эффективно работать сообща в случае возникновения ЧС на дороге, что зимой далеко не редкость на волгоградских дорогах, особенно на саратовской трассе. Также чиновники пересчитали имеющиеся силы и средства, чтобы прогнозировать сроки ликвидации подобных происшествий.