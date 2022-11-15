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НовостиОбщество15 ноября 2022 12:27

В Волжском главврачом детской поликлиники №2 назначена Людмила Турбанова

До этого она четыре года работала заместителем руководителя
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Людмила Турбанова в области педиатрии работает почти 30 лет. Фото: сайт поликлиники

Людмила Турбанова в области педиатрии работает почти 30 лет. Фото: сайт поликлиники

В городской детской поликлинике № 2 Волжского новый главный врач. На эту должность по предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики при облздраве назначили Людмилу Турбанову, которая до этого четыре года работала заместителем руководителя медучреждения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Как отмечают в облздраве, новый главврач должна будет повысить качество медпомощи и эффективность работы поликлиники.

Людмила Турбанова - выпускница Волгоградского мединститута. В области педиатрии работает почти 30 лет. Имеет высшую категорию, «Отличник здравоохранения», регулярно повышает квалификацию. За время работы 8 лет была заведующей педиатрическим отделением детской поликлиники №3. С 2018 года работала в медучреждении, которым теперь будет руководить.