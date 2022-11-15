Разведчика-десантника из Волгограда наградили медалью Суворова

Фото: телеграм-канал «Мобилизация. Волгоградская область»

Военнослужащего из Волгограде Артемия Мажулиса наградили медалью Суворова за мужество и отвагу, проявленную при выполнении боевых задач в спецоперации на Украине. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru официальный телеграм-канал «Мобилизация. Волгоградская область», десантник-разведчик принимает участие в СВО с февраля.

- Десантник служит в бригаде спецназа и отличился в боях за Изюм, выполнял задачи по доставке грузов в Гостомель, выполнял задачи на территории ЛНР, Харьковской и Херсонской областей, - уточнили на горячей линии.

Известно, что Артемий пошел на контрактную службу в 2018 году. Молодой разведчик продолжает защищать Отечество, выполняя воинский долг.