14 домов-памятников капитально отремонтировали в Волгограде с начала года

На Гуртьева приводят в порядок дома-памятники. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Жить в доме-памятнике с одной стороны приятно – все же многие из них с уникальной архитектурой и богатой историей, с другой стороны хлопотно. Дома старые, многие конструкции и коммуникации себя изжили. А проект реконструкции и ремонт таких объектов обходится дорого. Нужны экспертизы, лицензии. Благодаря программе капремонта в Волгограде и области удалось привести в порядок уже более 186 домов – объектов культурного наследия. Об этом сообщили в администрации Волгоградской области.

Всего же в региональную программу капремонта включены 10 тысяч 749 многоквартирных домов, и 398 из них представляют культурную и историческую ценность. 219 зданий находятся в Волгограде. Все их постепенно приведут в порядок, улучшив условия жизни жильцов этих зданий.

По информации УНО «Фонд капитального ремонта», завешен капитальный ремонт дома № 3 на улице Гуртьева в Краснооктябрьском районе.

- Кирпичное здание, построенное в 1954 году по индивидуальному проекту, является объектом культурного наследия регионального значения. Работы такого масштаба здесь проведены впервые: подрядная организация привела в порядок фундамент, фасад, подвальные помещения, системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления.

Чиновники отмечают, что жители дома качество работ оценили и всем довольны. Большинство работ продолжится уже в следующем году, при наступлении подходящей погоды – строителям на многих объектах приходится разбирать кровлю.