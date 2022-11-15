Под Волгоградом на истязавшую маленькую дочку мать возбудили уголовное дело

СК возбудил дело. Фото: из личного архива Виктора Фролова.

На 29-летнюю жительницу города Котово, подозреваемую истязании полуторогодовалой дочери, возбудили уголовное дело. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, следователи выяснили, что со 2 по 11 ноября этого года женщина била малышку ремнем по разным частям тела. Это происходило в одной из квартир дома №5 на улице ВЛКСМ.

- Будучи недовольной поведением девочки, подозреваемая, считая такие методы воспитания малолетней приемлемыми, избивала ребенка ремнем, руками по различным частям тела, причиняя ребенку не только физическую боль, но и психические страдания, - уточнили в следкоме.

Девочку и ее 4-летнего брата изъяли из семьи. Нерадивой матери грозит реальный срок. Напомним, о жестоком обращении с детьми стало известно после того, как в больницу госпитализировали избитую дочь подозреваемой. На той не было живого места.

Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе проверки этого вопиющего случая.

- Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, - добавили в областном СК.

Также областная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.