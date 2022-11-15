Жительница Волжского отсудила у УК более 150 тыс. рублей за текущую крышу

Затопленная квартира дорого обойдется коммунальщикам. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Квартиру на улице Мира в Волжском из-за протечки кровли затопило в декабре 2021 года. Спустя почти год Екатерина А. отсудила у управляющей компании более 150 тысяч рублей за причиненный ущерб. При этом Волгоградский областной суд увеличил сумму штрафа и судебных расходов, взысканных с УК «Импульс» на 40 тысяч, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов региона.

После затопления квартиры, собственница направила комунальщикам претензию, но та осталась без ответа. Пришлось идти в суд. Волжский городской суд взыскал с ООО УК «Импульс» в пользу истицы более 91 тысячи рублей за причиненный ущерб, 10 тысяч штрафа, по 6 тысяч – на оплату услуг представителя и экспертизу, плюс 2 тысячи компенсации морального вреда и более 3 тысяч на прочие расходы.

Сумму штрафа юрист посчитал заниженной и Волгоградский областной суд с этим согласился, увеличив штраф до 46 645 рублей, а услуги адвоката оценили в 10 тысяч. Итого УК должна выплатить хозяйке затопленной квартиры более 153 тысяч рублей.