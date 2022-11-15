В Волгограде канализационные реки заливают улицу Чуйкова

Коммунальщики обещают устранить засор канализации. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В центре Волгограда 15 ноября 2022 года жуткий запах стоит на улице имени Чуйкова. Зловонные реки текут с утра из колодца канализации между улицами Пражской и 7-й Гвардейской, у дома №55. Причиной очередного фекального коммунального происшествия стал засор, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессии водоснабжения».

- На участке линии водоотведения малого диаметра на улице Маршала Чуйкова, 55 образовался засор, - рассказали в ресурсоснабжающей организации.

В течение дня бригада «Концессии водоснабжения» прочистит канализацию и ликвидирует засор. Пока же волгоградцам и гостям города придется терпеть зловоние в самом центре города.