ФСБ раскрыла крупный канал поставки наркотиков в Волгоградскую область

Мужчины везли в сумке 497 граммов наркотика. Фото: УФСБ России по Волгоградской области.

Сотрудники ФСБ раскрыли крупный канал доставки наркотиков в Волгоградскую область. Двоих жителей региона на «Форде» остановили на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Мужчины везли с собой почти полкило наркотика. Наркокурьеров задержали, ближайшие два месяца они проведут в СИЗО, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ России по Волгоградской области.

Как показала экспертиза, мужчины везли с собой в пакете 497 граммов наркотика - производного N-метилэфедрона. Во время обысков на квартирах задержанных обнаружили и изъяли еще 300 граммов вещества, а также упаковку для разовых доз и весы. Расследование продолжается.