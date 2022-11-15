В центре Волгограда 21-летний лихач на «семерке» протаранил кроссовер

Легковушка влетела в кроссовер. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Во вторник, 15 ноября, на пересечении улиц Советской и Пражской в Центральном районе Волгограда столкнулись «ВАЗ-2107» и «Мазда CX-5». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного Главка МВД, авария произошла из-за нарушений правил дорожного движения. По предварительной информации, 21-летний водитель отечественной легковушки не уступил дорогу.

В ДТП никто не пострадал. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Молодой человек за рулем «семерки», двигаясь по улице Советской со стороны 7-й Гвардейской, выезжал со второстепенной дороги на Пражскую и не предоставил преимущество иномарке, которой управляла 24-летняя девушка.

- В результате ДТП пострадавших нет, - отметили в пресс-службе областного ГУ МВД. - Виновника аварии установит административное расследование.