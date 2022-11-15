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НовостиОбщество15 ноября 2022 7:16

В Волгоградской области ветераны получат по 100 тысяч рублей ко 2 февраля

Выплаты к 80-летию Сталинградской Победы перечислят в первом квартале 2023 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ветераны получат выплаты к празднику.

Ветераны получат выплаты к празднику.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области ветераны - участники Сталинградской битвы и награжденные медалью «За оборону Сталинграда» - получат по 100 тысяч рублей к 80-летию Сталинградской Победы, которую будут масштабно отмечать 2 февраля. Согласно решению губернатора Андрея Бочарова, деньги перечислят в первом квартале 2023 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

Согласно документу, по 100 тысяч рублей ко 2 февраля получат ветераны, которые постоянно проживают в регионе. Выплаты поступят участникам Сталинградской битвы, а также труженикам тыла, которые работали в годы войны не менее полугода, и награжденные медалью «За оборону Сталинграда».

Выплаты по 10 тысяч рублей полагаются вдовам защитников Сталинграда, которые не вступили в повторный брак, а также «Жители осажденного Сталинграда».