Региональный оператор провел экоуроки для школьников и сотрудников предприятия

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

На площадке корпоративного музея регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) состоялись экоуроки для школьников Светлоярской школы №1 и волонтеров из числа сотрудников АО «КАУСТИК». Обе группы слушателей отправили заявки на посещение музея через официальный сайт «Ситиматик-Волгоград»: школа по рекомендации коллег из других школ, где уже прошли подобные занятия, а сотрудники «КАУСТИКа» по приглашению регоператора после одной из совместных акций по уборке природных территорий.

Оба эколого-просветительских мероприятия прошли на тему «Система обращения с отходами в Волгоградской области и раздельное накопление отходов». В ходе встреч состоялось знакомство с площадкой ЦЭОП, где расположена экспозиция с витринами о наиболее востребованных для переработки вторичных материальных ресурсах (ВМР): бумага, пластик, стекло и металл. Представители регионального оператора дали подробные разъяснения о принципах экономики замкнутого цикла и реформе обращения с отходами. Участники узнали, что такое моральный износ вещей, потенциал переработки, фракция, рециклинг, петля Мебиуса, лестница Лансинка и пр.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Также была затронута тема необходимости сокращения потребления и как это можно реализовать за счет экопривычек, осознанности покупок и продления жизни вещей. Кроме того, подробно разобрали переход Волгограда на двухконтейнерную систему сбора отходов и правилах их складирования на контейнерных площадках, а также важности вторичной переработки отходов и главных правилах их раздельного сбора дома: помыть, высушить, смять, отнести в синий контейнер.

Аудитории рассказали и показали на слайдах, как работает собственная сортировочная линия регоператора с отбором 10 полезных фракций, а также представили экопункт «Вторматик» по приему от населения вторсырья за вознаграждение. Всем были вручены информационные буклеты о правилах приема, ценах на вторсырье и контактах экопункта. Работа «Вторматика» вызвала большой интерес и пожелание расширить зоны присутствия в каждом районе города Волгограда.

Отметим, что экспозиция центра экопросвещения доступна для самостоятельного ознакомления посетителями офиса компании «Ситиматик-Волгоград» по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая 40, третий этаж.