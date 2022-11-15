В Волгоградской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 44%

Роспотребнадзор отчитался о ситуации на 45 календарной неделе Фото: Олег УКЛАДОВ

Эпидемиологическая ситуация в Волгоградской области в разгар сезона заболеваемости находится под контролем. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, на 45 календарной неделе 2022 года заболеваемость ОРВИ среди жителей ниже эпидпорога на 44%. На каждые 10 тысяч населения приходится в среднем 44 случая заражения.

В списке самых распространенных инфекций больше нет коронавируса. Чаще всего волгоградцы болеют риновирусами, метапневмовирусом, аденовирусом, бокавирусом, вирусами парагриппа.

Жителям настоятельно рекомендуют вакцинироваться от гриппа. На сегодняшний день прививки сделали более 1,2 млн человек, в том числе 271 тысяча детей. Препараты помогают снизить риски заражения и осложнений в случае заболевания.