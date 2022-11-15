В Волгограде работающие удаленно сотрудники на полчаса спят дольше

В Волгограде работающие удаленно сотрудники спят дольше на полчаса Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Удаленка дарит сотрудникам не только экономию на проезд до офиса, но и лишние полчаса на сон. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску работы SuperJob, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Специалисты опросили работающих жителей Волгограда, сколько часов они тратят на отдых. Как выяснилось, большинство волгоградцев соблюдают заветное правило спать от 6 до 8 часов в сутки (61%), но и есть и такие, кто уделяет сну менее 4 часов (2 из 100).

Каждый шестой житель города-героя предпочитает спать 4-6 часов (17%), каждый седьмой – 8-10 часов в сутки (14%). Есть и те, кто отдыхает 10 часов (3%). При этом средняя продолжительность сна работающего волгоградца – 7 часов.

- Чем старше респонденты, тем меньше они спят: если горожанин до 34 лет проводит в объятиях Морфея в среднем 7,8 часа в сутки, то опрошенный старше 45 лет — 6,2 часа. Родители отдыхают ощутимо меньше бездетных: 6 против 7,8 часов, - уточнили в SuperJob.

Отметим, что опрос проводился в 775 городах России.