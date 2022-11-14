С 15 ноября изменят схему движения на трассе между Волгоградом и Волжским

На трассе введут временную схему движения. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Утром 15 ноября 2022 года автомобилистов, чей путь лежит из Волгограда в Волжский и обратно по трассе в Волго-Ахтубинской пойме, ждет сюрприз. У хутора Лебяжья поляна с 7 часов утра на Третьем пусковом комплексе моста через Волгу начнет действовать новая схема движения. Здесь продолжается стройка, грядет очередной этап работ, сообщили volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

- На трассе уже установили соответствующие информационные щиты с обозначенными схемами движения и знаки, которые помогут водителям сориентироваться, - рассказали чиновники.

Уже во вторник дорожники начнут снимать асфальт на том участке трассы, где накануне ехали машины. В ближайшие недели здесь будут соединять построенные ранее участки дороги, так что поток транспорта перенаправят в другое место. Движение по трассе из Волгограда в Волжский пойдет по временной схеме.

План временной схемы движения на трассе. Фото: АВО

Напомним, мостовой переход через Волгу – это не только мост, вторую половину которого так и достроили, но и трасса с путепроводами и развязками протяженностью 36 километров. Он станет частью международного транспортного коридора «Север – Юг» из России в Казахстан.