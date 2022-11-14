Жители Ворошиловского района Волгограда остались без газа из-за аварии

Когда включат газ, пока неизвестно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Дар-горы в Ворошиловском районе Волгограда 14 ноября остались без газа, которым здесь отапливают дома. Причиной отключения газоснабжения стало повреждение коммуникаций. Газовую трубу задели сотрудники «Концессии», когда проводили земляные работы на улице Карело-Финской. Авария произошла из-за того, что труба в этом месте на геодезических картах была не указана, сообщили volgograd.kp.ru в «Концессиях водоснабжения».

- Инцидент произошел по причине того, что наличие новых смежных коммуникаций не было зафиксировано в геодезических картах, на которые ориентируются коммунальные службы при проведении земляных работ, - рассказали в компании.

Сейчас аварию на газопроводе в Ворошиловском районе устраняет бригада смежной организации. Когда завершатся ремонтно-восстановительные работы пока неизвестно.