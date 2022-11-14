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НовостиНедвижимость14 ноября 2022 19:16

Жители Ворошиловского района Волгограда остались без газа из-за аварии

«Концессии» задели трубу во время «раскопок» водовода
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Когда включат газ, пока неизвестно.

Когда включат газ, пока неизвестно.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Дар-горы в Ворошиловском районе Волгограда 14 ноября остались без газа, которым здесь отапливают дома. Причиной отключения газоснабжения стало повреждение коммуникаций. Газовую трубу задели сотрудники «Концессии», когда проводили земляные работы на улице Карело-Финской. Авария произошла из-за того, что труба в этом месте на геодезических картах была не указана, сообщили volgograd.kp.ru в «Концессиях водоснабжения».

- Инцидент произошел по причине того, что наличие новых смежных коммуникаций не было зафиксировано в геодезических картах, на которые ориентируются коммунальные службы при проведении земляных работ, - рассказали в компании.

Сейчас аварию на газопроводе в Ворошиловском районе устраняет бригада смежной организации. Когда завершатся ремонтно-восстановительные работы пока неизвестно.