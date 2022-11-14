Суд признал законность штрафа «Красоте под ногами» за свалку в Волгограде

Свалка обойдется дорого. Фото: Росприроднадзоре

Суд признал законность солидного штрафа компании «Красота под ногами», которая превратила в свалку овраг на улице Краснополянской в Дзержинском районе Волгограда. Также фирме придется возместить вред природе от более 92 тысяч кубометров мусора на площади 0,8 гектара, который оценили в сумму более 3,9 миллиарда рублей, сообщили volgograd.kp.ru в Росприроднадзоре.

В компании с полумиллионным штрафом и солидным возмещением вреда окружающей среде не согласились. Сначала жалобу направили в Дзержинский районный суд, затем в Волгоградский областной суд. Но обе инстанции признали наказание обоснованным.