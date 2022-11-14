Три района Волгограда временно оставят без электричества 15 ноября

Электричества не будет почти весь день. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Тысячи жителей отдельных кварталов в Волгограде снова останутся без света из-за ремонта и плановых работ на электросетях в этот вторник. Отключения электричества 15 ноября 2022 года запланированы в трех районах - Ворошиловском, Красноармейском и Тракторозаводском – и продлятся весь световой день, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

На Тракторном 15 ноября с 9 до 16 часов обесточат дома на трех улицах: Александрова, в домах №163-219, 210-242, Левитана, №223 и 227, Платиновой, № 2, 7, 9.

В Ворошиловском районе локальный блэкаут объявят в большом жилом массиве частного сектора с 8.00 до 17.00. Затронут отключения следующие улицы целиком: Вишневского, Калиновская, Купавинская, Куприна, Медведицкая, Рублева, Рублёвская, Тирольская, Тарханская. Также не будет света по адресам: ул. Гурзуфская, 3, 14, 12, ул. Дивногорская, 38, 6а, 37а, 22, 20, 30, 28, 26, 26а, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 32а, 140/4, 140, ул. Морфлотская, 32, 34, 49, 47/10, ул. Нефтегорская, 6/1, 8/1, 8, 57, 25, ул. Татищевская, 6, 9, 7/1, 7/2, 9/1, 41-65, 10-38, 2а кв.8, ул. Феодосийская, 1, 46а.

В Красноармейском среди коммунальных страдальцев во вторник окажутся жители девяти улиц по адресам: ул. Бессарабская, №1-17, 2-12, 12а, 12б, 25-29 и 26-30, ул. Колесная, №1а, 1-39 и 2-46, ул. Красных Зорь, №89-117 и 92-124, ул. Лазоревая, 103-141, ул. Луговая, №49-93 и 68-116а, ул. Минская, №91-111 и 118-126,, ул. К.Панчишкиной, 92-96, ул. Симферопольская, №101-123 и 104-126, ул. Цветочная, №1-29, 33-45 и 2-48. Отключат электричество с 9.00 до 17.00.