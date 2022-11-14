Волгоград вошел в топ-20 популярных направлений на новогодние каникулы

Город стал популярным для новогодних путешествий. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград вошел в топ-20 популярных направлений для путешествий в новогодние праздники. В город-герой на каникулы многие планируют поездку поездом из Москвы. За год регион вырос в рейтинге на 7 пунктов, к таким выводам пришли в сервисе tutu.ru, проанализировав продажи билетов на 29 декабря - 8 января, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

Также у москвичей популярны Краснодар и Симферополь, Новороссийск и Анапа и другие южные маршруты.

Туристическая привлекательность региона после ковидных ограничений растет. В 2022 году в Волгоградской области уже побывали около 1,4 миллиона туристов, это на 300 тысяч человек больше, чем за 10 месяцев прошлого года.