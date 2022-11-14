В Волгограде в поселке ГЭС отключили отопление

Из-за аварии на теплосети в домах в поселке ГЭС пропало отопление Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде в понедельник на перебои с отоплением пожаловались жители поселка ГЭС. В квартирах горожан батареи стали холодными. Произошло это из-за коммунальной аварии. Специалисты начали устранять технологическое нарушение на теплосети по улице Героев Шипки, 27 в ночь с 13 на 14 ноября, сейчас восстановительные работы продолжаются, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессии теплоснабжения».

- По предварительной оценке, работы продлятся до конца дня, после чего подача ресурса будет возобновлена, - отметили в компании.

11 ноября коммунальщики уже ремонтировали трубопровод на улице Героев Шипки, но рядом с другим домом. Аварийная бригада трудилась в ночное время.

Напомним, утром 14 ноября во многих домах Тракторозаводского района отключили воду из-за замены задвижки на трубопроводе холодного водоснабжения.