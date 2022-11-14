Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика14 ноября 2022 13:06

В Волгоградской области импортозамещающее производство выросло на 30%

По итогам января-сентября 2022 года объем производства составил 64,9 миллиарда рублей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградские предприятия наращивают производство.

Волгоградские предприятия наращивают производство.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

За 9 месяцев 2022 года объем производства импортозамещающей продукции в Волгоградской области превысил 64,9 миллиарда рублей. С января по сентябрь промпредприятия увеличили объемы на 30%. Выпускают в регионе бытовую химию, стройматериалы, упаковку, краны, автобусы, высокотехнологичную продукцию и многое другое, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.

На сегодня в регионе 65 предприятий производят 87 видов импортозамещающей продукции. В лидерах «химия» и металлургия - 43% и 32% от объема соответственно. В этом году почти на 57% нарастили выпуск автохимии и бытовой химии, на 22% - полимерной упаковки, на 27% - премиальной керамической плитки, на 50% - обожженных анодов. При этом производство подшипников выросло почти вдвое, генераторов – в три раза, приводной техники - в пять с лишним раз.

В целом по итогам третьего квартала 2022 года индекс промышленного производства Волгоградской области составил 104,1%.