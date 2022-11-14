В Волгограде в мусорном баке нашли тело 45-летнего мужчины

Следователи возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дзержинском районе Волгограда 10 ноября было найдено тело 45-летнего мужчины. Погибший был в мусорном баке на улице Жирновской. У него было колото-резаное ранение правой голени, из-за чего он потерял много крови и скончался. Было возбуждено уголовное дело, а подозреваемым в убийстве стал знакомый погибшего. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

- 5 ноября текущего года потерпевший прибыл в одну из квартир дома №13 по улице Жирновская, где совместно со своим 55-летним знакомым стал распивать спиртное, - отметили в следкоме.

Во время застолье между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. 55-летний волгоградец взял кухонный нож нанес один удар в голень знакомого. Ранение оказалось смертельным. Убийца понял, что его соперник скончался, смыл следы крови и ушел из квартиры. Вернулся он через несколько дней, решив избавиться от тела, и перенес его ночью в мусорный контейнер возле дома. Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.