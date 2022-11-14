В Волгограде сделали парк со спортплощадкой в поселке Металлургов

Старый парк преобразился. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Старый парк в «Малой Франции» вскоре снова станет одним из любимых мест для жителей Краснооктябрьского района. На месте, где еще недавно была огромная свалка, обустроили пешеходные дорожки, поставили 49 фонарей и установили спортплощадку. Вскоре смонтируют и детский городок. Благоустройство в поселке Металлургов подходит к финалу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

На новой спортплощадке в поселке Металлургов подрядчик уже установил скамью для пресса, шведскую стенку, несколько турников. Сейчас рабочие укладывают травмобезопасное резиновое покрытие. С другой стороны от центральной аллеи скоро появится детская площадка с прорезиненным покрытием площадью 900 квадратных метров. В городке будет песочный дворик, два игровых комплекса с горками, карусель с рулем и качели «Гнездо». Также для малышей поставят качалки на пружине «Байк» и «Джип», качалку-балансир и другие аттракционы.

Напомним, в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Старом парке вымостили плиткой 2,2 тысячи квадратных метров пешеходных дорожек, поставили новые фонари. Вдоль парка по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» сделали новый проезд, рядом отремонтировали 1,4 километра дорог.