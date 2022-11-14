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НовостиОбщество14 ноября 2022 12:22

В Волгограде демонтировали памятник на могиле Героев Советского Союза

Подрядчику необходимо восстановить основание мемориала
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Памятник разобрали до основания. Фото: мэрия

Памятник разобрали до основания. Фото: мэрия

В центре Волгограда неподалеку от Вечного огня на Аллее Героев демонтировали памятник на братской могиле Героев Советского Союза Ибаррури, Каменщикова и Фаттяхутдинова. Сделали это для того, чтобы подрядчик смог восстановить железобетонное основание мемориала, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Чтобы восстановить основание памятника, которое разрушилось за десятилетия, сначала сняли гранитную облицовку со стелы и ограждения, затем негодную конструкцию снесли. Теперь металлический каркас сделают заново, затем зальют бетоном. После на место вернут гранитную облицовку, предварительно отреставрировав мемориальную надпись и бронзовый барельеф.