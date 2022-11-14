Волгоградцы просят центральный аппарат СК заняться делом о разрушении троллейбусной линии

Волгоградцы не оставляют попыток вернуть троллейбусный маршрут в Кировский район Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Активные жители Кировского района Волгограда записали очередное видеообращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Они снова напомнили о разрушении троллейбусной линии на севере города. Инициативная группа поблагодарила руководителя СК за его поручение возбудить уголовное дело после предыдущих обращений. Теперь же они попросили, чтобы материалы были переданы в Главное Следственное Управление Центрального Аппарата СК России.

- Александр Иванович, просим вас забрать данное уголовное дело и материалы в ГСУ Центрального Аппарата Следственного комитета России для расследования и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, - приводит текст обращения жителей Кировского района сайт volgograd.kp.ru

По мнению активных волгоградцев, в регионе не проводится расследование уголовного дела. Кроме того, они заявили о необходимости завести еще одно и допросить свидетелей.

- Дополнительно необходимо за служебный подлог возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц МУП «Метроэлектротранс» и администрации Волгограда, - добавили волгоградцы.

Напомним, уже долгое время инициативная группа Кировского района бьется за восстановление контактной линии и троллейбуса №18, который был сокращен несколько лет назад. Волгоградцы многократно направляли обращения местным депутатам и чиновникам, в Госдуму, лично ее спикеру Вячеславу Володину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Руководитель СК РФ поручил возбудить уголовное дело. В октябре мэрия запустила автобус №18, который соединил Советский и Кировский районы. Однако активисты против него, им нужен именно троллейбус.