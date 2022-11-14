В Волгограде в колонию строгого режима отправили банду наркоторговцев

Суд вынес приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 ноября Краснооктябрьский райсуд Волгограда приговорил женщин 28 и 37 лет, а также двух мужчин 27 и 29 лет к реальным срокам за торговлю наркотиками. Как сообщили и сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, сообщникам дали от 9 до 10 лет колонии строгого режима. Их судили по тяжким статьям. Создав ОПГ, волгоградцы в 2021 году нашли в сети «работодателя», который платил хорошие деньги за раскладку товара в городе-герое.

- Противоправная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъят героин и 6-моноацетилморфин общей массой 992 грамма, а также 53 грамм метадона, - уточнили в прокуратуре.

Отметим, что уголовное дело расследовали сотрудники МВД. Наркоторговцы полностью признали свою вину и понесли заслуженное наказание. Также полицейские расследуют уголовное дело в отношении так называемого куратора.