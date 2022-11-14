Волгоградцы все чаще заболевают сахарным диабетом

Людям, в семьях которых есть диабетики, нужно раз в год проверять уровень сахара в крови Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

14 ноября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы против диабета. В Волгоградской области фиксируется рост случаев этого заболевания. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по региону, в 2021 году сахарным диабетом заболели 6 137 волгоградцев.

- За 5 лет первичная заболеваемость сахарным диабетом выросла на 9%, - отметили в ведомстве.

Инфографика Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области

В 95,5% случаев у волгоградцев выявляется сахарный диабет второго типа – инсулинонезависимый. Его можно предотвратить регулярной физической активностью, отказом от вредных привычек и сбалансированным питанием. У 4,5% заболевших жителей региона диагностируется инсулинозависимый сахарный диабет первого типа, которым чаще всего болеют молодые люди до 30 лет. Во время беременности может проявиться гестационный диабет. У женщин при нем увеличивается риск осложнений в период беременности и родов.

Специалисты отмечают, что диабет поначалу никак себя не проявляет и состояние здоровья у человека ухудшается не сразу. В группе риска находятся люди, у которых диабетом болеют родители, братья или сестры. В таком случае рекомендуется раз в год определять уровень сахара в крови.